Маск назвав Шольца дурнем після розпаду коаліції в Німеччині: у федеральному уряді відреагували

Про це повідомляє Spiegel.

Маск у соціальній мережі Х відповів на твіт стосовно розпаду коаліції в Німеччині. Раніше канцлер звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції, а без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.

Зокрема, мільярдер німецькою мовою написав: "Олаф - дурень".

Olaf ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17 — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

Згодом у федеральному уряді відреагували на таке висловлювання, зазначивши, що коментар Маска "сприймають спокійно".

"На X є свобода для дурнів", - прокоментувала заступниця речника німецького уряду Крістіана Хоффманн.

Водночас вона виправдала те, що уряд ФРН має акаунт на Х, оскільки соціальні мережі є засобом розповісти суспільству про роботу.

"У цілому, важливо, щоб уряд продовжував бути там представленим", - додала Хоффманн.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що буде готовий розпустити Бундестаг у разі висловлення недовіри канцлеру та його уряду

Наступного дня Штайнмаєр офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли в уряді Вільну демократичну партію (ВДП).

8 листопада Шольц заявив, що дату дострокових парламентських виборів у державі слід обговорити "якомога спокійніше".