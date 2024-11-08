Маск назвав Шольца дурнем після розпаду коаліції в Німеччині: у федеральному уряді відреагували
Американський мільярдер Ілон Маск назвав канцлера Олафа Шольца дурнем після розпаду коаліції в Німеччині. Це прокоментували в уряді ФРН
Про це повідомляє Spiegel.
Маск у соціальній мережі Х відповів на твіт стосовно розпаду коаліції в Німеччині. Раніше канцлер звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції, а без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.
Зокрема, мільярдер німецькою мовою написав: "Олаф - дурень".
Згодом у федеральному уряді відреагували на таке висловлювання, зазначивши, що коментар Маска "сприймають спокійно".
"На X є свобода для дурнів", - прокоментувала заступниця речника німецького уряду Крістіана Хоффманн.
Водночас вона виправдала те, що уряд ФРН має акаунт на Х, оскільки соціальні мережі є засобом розповісти суспільству про роботу.
"У цілому, важливо, щоб уряд продовжував бути там представленим", - додала Хоффманн.
Розпад коаліції в Німеччині
6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.
Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що буде готовий розпустити Бундестаг у разі висловлення недовіри канцлеру та його уряду
Наступного дня Штайнмаєр офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли в уряді Вільну демократичну партію (ВДП).
8 листопада Шольц заявив, що дату дострокових парламентських виборів у державі слід обговорити "якомога спокійніше".
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