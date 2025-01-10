У Бундестазі розпочали перевірку розмови Маска з кандидаткою у канцлери ФРН від ультраправих Вайдель
У німецькому Бундестазі розпочали перевірку розмови американського мільярдера Ілона Маска з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на предмет ймовірної незаконної партійної пожертви для AfD
Про це пише DW.
Зазначено, що в Бундестазі розпочали перевірку розмови через підтримку Маском ультраправої AfD та зокрема через аудіорозмову на платформі Х з її лідеркою та кандидаткою у канцлери Німеччини Вайдель. В адміністрації стверджують, що метою перевірки є дізнатися, чи не була спрямована розмова задля незаконної партійної пожертви.
Водночас неурядова організація LobbyControl раніше зазначала: публічна розмова Маска й Вайдель може розцінюватися у вигляді "політичної реклами" й "незаконної партійної пожертви".
Що передувало
7 грудня німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) висунула кандидатуру своєї співлідерки Аліси Вайдель на посаду канцлера.
19 грудня Аліса Вейдель висловилася за вихід країни з Європейського Союзу.
Згодом Ілон Маск зробив заяву на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD). Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував.
Американський мільярдер Ілон Маск у прямому етері на своїй платформі Х 9 січня проведе розмову з кандидаткою у канцлери ФРН від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Алісою Вайдель.
9 січня відбулася розмова Маска і Вайдель. Politico розповіло, що кандидатка у канцлери ФРН говорила про "лівий і соціалістичний" порядок у освітній системі Німеччини. На це Маск сказав: "Схоже на те, що вірус лівацтва дуже тяжко інфікував Німеччину". Видання окреслює, що загалом співрозмовники мали дискусію від сонячної енергетики до німецької бюрократії в бізнесі.
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