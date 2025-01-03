Ілон, мабуть, ще живе у 2024-му, коли зростання ультраправих сил стало трендом.

У 2025 році так не буде. Як приклад — та ж бравадна риторика Дональда Трампа з приводу легкості розв'язання проблем — дещо пригальмувалась після виборів. І зрозуміло чому.