Куди несе Ілона Маска?
Ілона Маска знову кудись несе. Взявся критикувати чинні уряди у Німеччині, а тепер — і у Великій Британії. А паралельно — бадьоро нахвалювати ультраправі політичні сили
Ілон, мабуть, ще живе у 2024-му, коли зростання ультраправих сил стало трендом.
У 2025 році так не буде. Як приклад — та ж бравадна риторика Дональда Трампа з приводу легкості розв'язання проблем — дещо пригальмувалась після виборів. І зрозуміло чому.
Легкі варіанти, на яких дуже часто "осідають" ультраправі/ізоляціоністські політики/партії, в реалі не працюють.
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Бо причини недієвості міжнародної системи та перехід автократій до агресивного курсу значною мірою накопичувались поступово, і вирішити їх можна лише системним шляхом, а не спрощенням сприйняття.
Так що, Ілоне, треба перезавантажуватись.
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
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