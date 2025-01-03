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OPINION

Куди несе Ілона Маска?

Олеся Яхно
3 січня, 2025 п'ятниця
18:02
Погляд блог Олеся Яхно

Ілона Маска знову кудись несе. Взявся критикувати чинні уряди у Німеччині, а тепер — і у Великій Британії. А паралельно — бадьоро нахвалювати ультраправі політичні сили

Зміст

Ілон, мабуть, ще живе у 2024-му, коли зростання ультраправих сил стало трендом

У 2025 році так не буде. Як приклад — та ж бравадна риторика Дональда Трампа з приводу легкості розв'язання проблем — дещо пригальмувалась після виборів. І зрозуміло чому. 

Легкі варіанти, на яких дуже часто "осідають" ультраправі/ізоляціоністські політики/партії, в реалі не працюють. 

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Бо причини недієвості міжнародної системи та перехід автократій до агресивного курсу значною мірою  накопичувались поступово, і вирішити їх можна лише системним шляхом, а не спрощенням сприйняття.

Так що, Ілоне, треба перезавантажуватись.

Джерело

Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
вибори
політика
Німеччина
Дональд Трамп
Ілон Маск
Велика Британiя
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