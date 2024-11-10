1. Обраний Президент США Дональд Трамп називає Ілона Маска "зіркою, що народжується". Це, звісно, не про проєкт польоту на Марс, який забезпечується грошима NASA (американськими платниками податків).

2. Ілон Маск з’являється на фото з родиною обраного Президента США Дональда Трампа. На сімейному фото, здається, не видно жодного іншого бізнесмена чи політика та немає фактів, які б підтверджували родинні зв’язки Ілона Маска з великою родиною Трампів.

3. Ілон Маск, не маючи жодних формальних причин, бере участь у телефонній розмові зразу після виборів Дональда Трампа з Президентом України й також слухає розмову з президентом Туреччини.

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4. Американські медіа стверджують, що Ілон Маск підтримує постійний телефонний зв’язок з російським очільником. І це більш-менш сприймається з розумінням. Одночасно заявляється інформація про принаймні сім телефонних розмов Дональда Трампа з російським воєнним злочинцем і такі токсичні зв’язки сприймаються переважно негативно.

5. Також припускають, що Дональд Трамп навіть залучить Ілона Маска на одну з позицій у новій виконавчій владі.