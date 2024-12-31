Уряд Німеччини звинуватив Маска у спробах втрутитися у вибори

Про це пише The Guardian.

Зокрема, у спробах Маска вплинути на федеральні вибори заявила речниця німецького уряду Крістіан Гоффманн. Вона зробила такий висновок після дописів бізнесмена під хештегом "Х" та опублікованої минулих вихідних статті на підтримку "Альтернативи для Німеччини".

Гоффманн наголосила, що Маск має право на свободу слова, але піддала сумніву його висновки.

"Зрештою, свобода думки поширюється і на найбільші нісенітниці", - сказала посадовиця.



В листопаді Маск у своїй соцмережі X часто висловлювався про політику німецького уряду і навіть назвав канцлера Олафа Шольца "дурнем". Однак його нещодавні відкриті заклики до німецьких виборців підтримати AfD, яку федеральна влада підозрює в екстремізмі, викликали обурення та звинувачення у тривожному втручанні у провідну економіку Європи.



Крім того, політики з усього політичного спектру розкритикували спроби Маска "покласти свій палець на шальки терезів німецької демократії". Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах з Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) назвав його втручання "негідним і вкрай проблематичним", а Мерц назвав його "нав'язливим і зухвалим".

У листопаді лівоцентристська коаліція Шольца розпалася, що змусило його оголосити вотум довіри, щоб ініціювати загальні вибори в лютому, - на 7 місяців раніше запланованого терміну. Очікується, що партія канцлера СДПН програє блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) Мерца на тлі гніву виборців через вартість життя і мізерне економічне зростання.

Минулого тижня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у короткій промові прямо розкритикував соцмережу Х та опосередковано Ілона Маска й оголосив про своє офіційне рішення розпустити парламент і призначити вибори на 23 лютого 2025 року.

Штайнмаєр, роль якого здебільшого церемоніальна, попередив про "зовнішній вплив" на кампанію, зокрема, посилаючись на нещодавні "відкриті та кричущі" спроби Х вплинути на результати голосування. Ці зауваження були широко витлумачені як застереження Маску.