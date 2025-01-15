Бундесвер зупинив ведення сторінки в соцмережі Маска Х

Про це йдеться на сайті відомства.

"Міністерство оборони призупинить роботу каналу МО на платформі X з 15 січня 2025 року та більше не розміщуватиме проактивні публікації на каналі в осяжному майбутньому", - заявили в Бундесвері.

Там пояснили, що основною причиною такого рішення є те, що "фактичний обмін аргументами стає все більш складним".

Водночас зазначено: в майбутньому соцмережу Х залишать канали генерального інспектора Бундесверу, підлеглих служб, зокрема інспекторів і командирів, а також центральний X-канал збройних сил.

Бундесвер повідомляє, що у подальшому альтернативно використовуватиметься канал у WhatsApp. Відомство додало, що для прозорої й широкої комунікації також діятимуть зокрема чинна сторінка в instagram, YouTube і веб-сайти.

Міноборони ФРН залишає за собою право відповідати дописами на Х у виняткових випадках, наприклад, через дезінформаційні кампанії.