Бундесвер зупинив ведення сторінки в соцмережі Маска Х
Федеральне міністерство оборони Німеччини оголосило, що з 15 січня не публікуватиме дописи в соціальній мережі Х, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, оскільки "обмін аргументами стає складнішим"
Про це йдеться на сайті відомства.
"Міністерство оборони призупинить роботу каналу МО на платформі X з 15 січня 2025 року та більше не розміщуватиме проактивні публікації на каналі в осяжному майбутньому", - заявили в Бундесвері.
Там пояснили, що основною причиною такого рішення є те, що "фактичний обмін аргументами стає все більш складним".
Водночас зазначено: в майбутньому соцмережу Х залишать канали генерального інспектора Бундесверу, підлеглих служб, зокрема інспекторів і командирів, а також центральний X-канал збройних сил.
Бундесвер повідомляє, що у подальшому альтернативно використовуватиметься канал у WhatsApp. Відомство додало, що для прозорої й широкої комунікації також діятимуть зокрема чинна сторінка в instagram, YouTube і веб-сайти.
Міноборони ФРН залишає за собою право відповідати дописами на Х у виняткових випадках, наприклад, через дезінформаційні кампанії.
- Раніше понад 60 університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії оголосили про намір припинити свою присутність у соцмережі X на знак протесту проти розмови Ілона Маска з лідеркою "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.
- 13 січня бельгійське видання De Morgen прийняло рішення видалити свою сторінку в соцмережі X, що належить Ілону Маску, через токсичність та дезінформацію на платформі.
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