Низка вишів Німеччини та Австрії бойкотують соцмережу X через підтримку Маском партії AfD

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У своїй заяві наукові й дослідницькі установи Німеччини та Австрії, до яких входять деякі з найпрестижніших університетів ФРН, заявили, що X веде курс, який суперечить їхнім принципам.

"Відкликання є наслідком несумісності поточної орієнтації платформи з фундаментальними цінностями залучених інституцій: відкритості, наукової чесності, прозорості та демократичного дискурсу", - йдеться у тексті заяви.



Інституції також розкритикували алгоритми платформи, які, на їхню думку, сприяють поширенню правопопулістського контенту, водночас обмежуючи видимість альтернативних поглядів. У заяві зазначено, що така політика робить подальше використання X "неспроможним".

Своєю чергою німецький уряд також висловив занепокоєння щодо діяльності платформи X та інших соціальних медіа. Представники уряду вказали на те, що алгоритми соцмережі "не сприяють спокійному й об’єктивному дискурсу, а натомість провокують поляризацію суспільства".

Прессекретарка уряду ФРН повідомила, що дискусія щодо можливого виходу з платформи триває, однак наразі вирішили залишатися на X через можливість охоплення широкої аудиторії. Водночас вона заперечила, що занепокоєння уряду пов’язане із залученістю Ілона Маска до німецької політики.

Що передувало

7 грудня німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) висунула кандидатуру своєї співлідерки Аліси Вайдель на посаду канцлера. Пізніше вона висловилася за вихід країни з Європейського Союзу.

Згодом Ілон Маск зробив заяву на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD). Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував.

9 січня відбулася розмова Маска і Вайдель. Politico розповіло, що кандидатка у канцлери ФРН говорила про "лівий і соціалістичний" порядок в освітній системі Німеччини. На це Маск сказав: "Схоже на те, що вірус лівацтва дуже тяжко інфікував Німеччину". Видання окреслює, що загалом співрозмовники мали дискусію від сонячної енергетики до німецької бюрократії в бізнесі.