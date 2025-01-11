Низка вишів Німеччини та Австрії бойкотують соцмережу X через підтримку Маском партії AfD
Понад 60 університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії оголосили про намір припинити свою присутність у соцмережі X на знак протесту проти розмови Ілона Маска з лідеркою "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У своїй заяві наукові й дослідницькі установи Німеччини та Австрії, до яких входять деякі з найпрестижніших університетів ФРН, заявили, що X веде курс, який суперечить їхнім принципам.
"Відкликання є наслідком несумісності поточної орієнтації платформи з фундаментальними цінностями залучених інституцій: відкритості, наукової чесності, прозорості та демократичного дискурсу", - йдеться у тексті заяви.
Інституції також розкритикували алгоритми платформи, які, на їхню думку, сприяють поширенню правопопулістського контенту, водночас обмежуючи видимість альтернативних поглядів. У заяві зазначено, що така політика робить подальше використання X "неспроможним".
Своєю чергою німецький уряд також висловив занепокоєння щодо діяльності платформи X та інших соціальних медіа. Представники уряду вказали на те, що алгоритми соцмережі "не сприяють спокійному й об’єктивному дискурсу, а натомість провокують поляризацію суспільства".
Прессекретарка уряду ФРН повідомила, що дискусія щодо можливого виходу з платформи триває, однак наразі вирішили залишатися на X через можливість охоплення широкої аудиторії. Водночас вона заперечила, що занепокоєння уряду пов’язане із залученістю Ілона Маска до німецької політики.
Що передувало
7 грудня німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) висунула кандидатуру своєї співлідерки Аліси Вайдель на посаду канцлера. Пізніше вона висловилася за вихід країни з Європейського Союзу.
Згодом Ілон Маск зробив заяву на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD). Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував.
9 січня відбулася розмова Маска і Вайдель. Politico розповіло, що кандидатка у канцлери ФРН говорила про "лівий і соціалістичний" порядок в освітній системі Німеччини. На це Маск сказав: "Схоже на те, що вірус лівацтва дуже тяжко інфікував Німеччину". Видання окреслює, що загалом співрозмовники мали дискусію від сонячної енергетики до німецької бюрократії в бізнесі.
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