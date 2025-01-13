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Бельгійська газета De Morgen видалила сторінку в Х "через токсичність та дезінформацію" у соцмережі Маска

Марія Науменко
13 січня, 2025 понедiлок
13:03
Технології соцмережа Х (Твіттер)

Бельгійське видання De Morgen прийняло рішення видалити свою сторінку в соцмережі X, що належить Ілону Маску, через токсичність та дезінформацію на платформі

Зміст

Проце повідомляє De Morgen.

Головний редактор газети Ремі Амкройц заявив, що цінності Maска не співпадають з принципами, які підтримує De Morgen, зокрема у плані захисту прав людини. 

"Цінності Ілона Маска суперечать нашим. Цінностям нашого демократичного суспільства і цінностям De Morgen. Ми ставимо права людини на перше місце. Завжди. Ми співчуваємо, віримо, що кращий світ можливий, і активно намагаємося зробити свій внесок у його створення, - наголосив він. - Саме тому напрошується лише один висновок: з нас досить. Від сьогодні De Morgen залишає Х і більше не буде там публікуватися". 

Амкройц уточнив, що, попри закриття сторінки, журналісти та автори видання можуть залишатися активними на Х, але De Morgen більше не буде публікувати там свій контент.

"Нам не потрібен Ілон Маск, щоб доносити історії до широкої аудиторії чи заробляти гроші, саме тому, що ми можемо розраховувати на підтримку наших підписників", - підсумував він.

  • Понад 60 університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії оголосили про намір припинити свою присутність у соцмережі X на знак протесту проти розмови Ілона Маска з лідеркою "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.
Теги:
Новини
Світ
політика
Ілон Маск
Дезінформація
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