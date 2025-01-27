РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація ввечері 27 січня
Увечері понеділка, 27 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:15 військові оголосили загрозу ударних дронів для Херсонської області. Тим часом безпілотники також фіксувалися у районі Запоріжжя.
Декілька груп ударних БПЛА рухалися територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини. Крім цього, загроза дронів поширилася на Дніпропетровську область.
Близько 21:00 нові групи ворожих цілей рухалися територією Херсонської області у напрямку Херсона. Водночас декілька груп фіксувалися у небі над Миколаївською областю у бік Кіровоградщини.
"Увага! Наразі декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Харківської області у західному напрямку", - йдеться у повідомленні ПС.
Крім цього, ворог запустив безпілотники з північного напряму - о 21:35 загрозу оголосили для Сумської області. Ці групи рухалися в північній частині Сумської області у напрямку Чернігівщини.
Близько 10 вечора дрони з Миколаївщини перелітали в Одеську область.
Рух російських безпілотників станом на 22:06:
- у Сумській області, рухаються в західному напрямку
- на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку
- на Одещині, рухаються в північно-західному напрямку
- на Харківщині, рухаються в західному напрямку
- на Донеччині, рухаються в західному напрямку
- на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку
- на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку
- на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- на Кіровоградщині, рухаються в північному напрямку.
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