РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація ввечері 27 січня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 20:15 військові оголосили загрозу ударних дронів для Херсонської області. Тим часом безпілотники також фіксувалися у районі Запоріжжя.

Декілька груп ударних БПЛА рухалися територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини. Крім цього, загроза дронів поширилася на Дніпропетровську область.

Близько 21:00 нові групи ворожих цілей рухалися територією Херсонської області у напрямку Херсона. Водночас декілька груп фіксувалися у небі над Миколаївською областю у бік Кіровоградщини.

"Увага! Наразі декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Харківської області у західному напрямку", - йдеться у повідомленні ПС.

Крім цього, ворог запустив безпілотники з північного напряму - о 21:35 загрозу оголосили для Сумської області. Ці групи рухалися в північній частині Сумської області у напрямку Чернігівщини.

Близько 10 вечора дрони з Миколаївщини перелітали в Одеську область.

Рух російських безпілотників станом на 22:06:

у Сумській області, рухаються в західному напрямку

на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку

на Одещині, рухаються в північно-західному напрямку

на Харківщині, рухаються в західному напрямку

на Донеччині, рухаються в західному напрямку

на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку

на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку

на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.

на Кіровоградщині, рухаються в північному напрямку.

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