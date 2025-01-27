Найгірша ескалація за десятиліття: у Конго підтримувані Руандою повстанці оголосили про захоплення міста-мільйонника Гома

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що повстанці й війська Руанди обмінялися вогнем через кордон у найгіршій ескалації конфлікту за останні десять років.

Альянс повстанців, очолюваний етнічною міліцією М23, заявив про захоплення міста Гома з населенням понад мільйон, яке знаходиться на кордоні з Руандою і вже було окуповане М23 у 2012 році.

Стрілянина лунала поблизу аеропорту, у центрі міста та на кордоні, а місцеві жителі повідомляли про зіткнення між проурядовими ополченцями та бойовиками М23.

За інформацією ООН, конголезькі солдати, що знаходяться на горі Гома, обмінялися артилерійським вогнем з руандійськими військами в місті Гісіньї, по той бік кордону. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що наступ М23 може перерости в масштабну регіональну війну.

Демократична Республіка Конго з населенням 100 млн людей та територією, що приблизно відповідає Західній Європі, має значні запаси корисних копалин, що привертають увагу китайських та західних компаній, а також збройних угруповань.

Східні райони Конго є "пороховою бочкою", що виникла через два регіональних конфлікти після геноциду в Руанді 1994 року, коли екстремісти хуту вбили близько мільйона осіб з народності тутсі. Багато хуту, як винуватці, так і біженці, втекли до Конго, що спричинило нестабільність у регіоні.

Руанда звинувачує уряд Конго та його армію у союзі з ополченням хуту, що, на їхню думку, загрожує безпеці Руанди та тутсі в Конго.

Конго, своєю чергою, відкидає ці звинувачення, звинувачуючи Кігалі в озброєнні М23 для контролю над територією та видобутком корисних копалин. Уряд Кіншаси заявив, що руандійська армія присутня в Гомі, але зобов'язався діяти для запобігання насильству.

M23, останній з довгого списку повстанських угруповань, підтримуваних Руандою, захопив Гому у 2012 році, але відступив після кількох днів перебування, завдяки угоді, укладеній за посередництва сусідніх країн.

Протистояння між Демократичною Республікою Конго та Руандою У 2022 році уряд ДР Конго звинуватив збройні сили Руанди у підтримці повстанців з угруповання "Рух 23 березня" (М23), які перебувають у бойовій конфронтації з урядом Конго. Але Руанда постійно заперечує це. Своєю чергою експерти ООН також заявляють про докази того, що руандійські війська воювали разом із M23 у східному Конго та забезпечували повстанців зброєю та припасами. Зазначимо, М23 відстоює інтереси тутсі біля Конго. Лідери угруповання незадоволені тим, як уряд Конго виконував свої зобов'язання щодо мирних угод від 23 березня 2009 року. З початку жовтня 2022 року відновилися бої між збройними силами Конго та повстанцями з М23. А у 2023 році уряд ДР Конго визнав М23 терористичним угрупуванням. У січні місія ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго розпочала нову операцію із захисту цивільного населення в провінції Північне Ківу на сході країни. 27 липня 2023 року армія Демократичної Республіки Конго заявила, що війська Руанди перетнули кордон і атакували її прикордонні сили. Після цього руандійці відступили.



