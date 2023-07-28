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Війська Руанди спробували вторгнутися до Республіки Конго, атакували прикордонників

28 липня, 2023 п'ятниця
06:12
Світ пістолет

Армія Демократичної Республіки Конго заявила, що війська Руанди перетнули кордон і атакували її прикордонні сили. Після цього руандійці відступили

Про це пише Reuters із посиланням на конголезьких військових.

Як зазначили у ДР Конго, сили оборони Руанди перетнули конголезький кордон 27 липня і напали на прикордонні сили безпеки, "потенційно посиливши напруженість між африканськими сусідами".

Зазначається, що у результаті сутички конголезьким військовим "вдалося відтіснити руандських терористів, які вчинили цю нестерпну провокацію". Після атаки руандійці відступили за межі кордону.

Протистояння між Демократичною Республікою Конго та Руандою

Минулого року уряд ДР Конго звинуватив збройні сили Руанди у підтримці повстанців з угруповання "Рух 23 березня" (М23), які перебувають у бойовій конфронтації з урядом Конго. Але Руанда постійно заперечує це. Своєю чергою експерти ООН також заявляють про докази того, що руандійські війська воювали разом із M23 у східному Конго та забезпечували повстанців зброєю та припасами.

Зазначимо, М23 відстоює інтереси тутсі біля Конго. Лідери угруповання незадоволені тим, як уряд Конго виконував свої зобов'язання щодо мирних угод від 23 березня 2009 року.

З початку жовтня 2022 року відновилися бої між збройними силами Конго та повстанцями з М23. А у 2023 році уряд ДР Конго визнав М23 терористичним угрупуванням.

У січні місія ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго розпочала нову операцію із захисту цивільного населення в провінції Північне Ківу на сході країни. 

Африка
Військові новини
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