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Президент Бразилії Лула да Сілва обговорив із Путіним війну в Україні й хоче приїхати до Москви на 9 травня

Ксенія Золотова
27 січня, 2025 понедiлок
19:16
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

27 січня президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва телефоном обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним війну в Україні та їхню співпрацю. Лула да Сілва також прийняв запрошення відвідати Москву на 9 травня

Зміст

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб Лули да Сільви та Кремля.

"Лула висловив стурбованість міжнародним сценарієм і підтвердив відданість Бразилії сприянню миру. Путін подякував за внесок таких сторін, як Бразилія, у пошуки вирішення конфлікту в Україні та виявив інтерес до роботи Групи друзів миру, започаткованої Бразилією та Китаєм в ООН у вересні минулого року", - йдеться на сайті бразильського представництва президента. 

У Кремлі звітували, що під час розмови було "порушено також питання врегулювання українського конфлікту".

Зазначається, що обидвоє домовилися підтримувати постійний контакт з цього питання.

Водночас Лула подякував РФ за запрошення на святкування 9 травня у Москві та заявив про свій намір взяти участь. 

Путін привітав Бразилію із запуском Глобального альянсу проти голоду та бідності під час бразильського головування у G20 і запропонував відновити роботу Двосторонньої комісії високого рівня між двома країнами.

Очільник Кремля підтримав головування Бразилії в БРІКС і заявив про готовність продовжувати роботу над просуванням ініціатив на користь сприяння торгівлі та інвестиціям між членами та в інших сферах. Обидва привітали вступ Індонезії у БРІКС.

  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що ​​Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Бразилія
Війна з Росією
Світ про Україну
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