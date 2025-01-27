Президент Бразилії Лула да Сілва обговорив із Путіним війну в Україні й хоче приїхати до Москви на 9 травня

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб Лули да Сільви та Кремля.

"Лула висловив стурбованість міжнародним сценарієм і підтвердив відданість Бразилії сприянню миру. Путін подякував за внесок таких сторін, як Бразилія, у пошуки вирішення конфлікту в Україні та виявив інтерес до роботи Групи друзів миру, започаткованої Бразилією та Китаєм в ООН у вересні минулого року", - йдеться на сайті бразильського представництва президента.

У Кремлі звітували, що під час розмови було "порушено також питання врегулювання українського конфлікту".

Зазначається, що обидвоє домовилися підтримувати постійний контакт з цього питання.

Водночас Лула подякував РФ за запрошення на святкування 9 травня у Москві та заявив про свій намір взяти участь.

Путін привітав Бразилію із запуском Глобального альянсу проти голоду та бідності під час бразильського головування у G20 і запропонував відновити роботу Двосторонньої комісії високого рівня між двома країнами.

Очільник Кремля підтримав головування Бразилії в БРІКС і заявив про готовність продовжувати роботу над просуванням ініціатив на користь сприяння торгівлі та інвестиціям між членами та в інших сферах. Обидва привітали вступ Індонезії у БРІКС.