Президент Бразилії Лула да Сілва обговорив із Путіним війну в Україні й хоче приїхати до Москви на 9 травня
27 січня президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва телефоном обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним війну в Україні та їхню співпрацю. Лула да Сілва також прийняв запрошення відвідати Москву на 9 травня
Про це йдеться у повідомленнях пресслужб Лули да Сільви та Кремля.
"Лула висловив стурбованість міжнародним сценарієм і підтвердив відданість Бразилії сприянню миру. Путін подякував за внесок таких сторін, як Бразилія, у пошуки вирішення конфлікту в Україні та виявив інтерес до роботи Групи друзів миру, започаткованої Бразилією та Китаєм в ООН у вересні минулого року", - йдеться на сайті бразильського представництва президента.
У Кремлі звітували, що під час розмови було "порушено також питання врегулювання українського конфлікту".
Зазначається, що обидвоє домовилися підтримувати постійний контакт з цього питання.
Водночас Лула подякував РФ за запрошення на святкування 9 травня у Москві та заявив про свій намір взяти участь.
Путін привітав Бразилію із запуском Глобального альянсу проти голоду та бідності під час бразильського головування у G20 і запропонував відновити роботу Двосторонньої комісії високого рівня між двома країнами.
Очільник Кремля підтримав головування Бразилії в БРІКС і заявив про готовність продовжувати роботу над просуванням ініціатив на користь сприяння торгівлі та інвестиціям між членами та в інших сферах. Обидва привітали вступ Індонезії у БРІКС.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей.
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