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Єрмак: ​​Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні дітей, яких депортувала РФ

Влад Дідусь
15 січня, 2025 середа
00:02
Війна з Росією Андрій Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що ​​Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей

Зміст

Про це Андрій Єрмак сказав під час онлайн-спілкування з бразильськими ЗМІ, пише у Telegram.

"Російська агресія принесла страждання мільйонам українців і впливає на весь світ. Союз РФ, Північної Кореї, Ірану та Венесуели руйнує світовий порядок і створює хаос. Вони підживлюють конфлікти, які є частиною глобальної війни проти демократій", - каже Єрмак.

За словами керівника ОП, з початку війни загинуло 596 дітей, ще 1736 отримали поранення. 

"РФ примусово перемістила тисячі українських дітей, і їхнє повернення є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та всієї нашої команди. Я впевнений, що Бразилія, віддана цінностям захисту прав людини, може стати важливим посередником у цьому процесі, зокрема приєднавшись до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої вже долучились 41 країна", - додав Єрмак.

  • У грудні Андрій Єрмак повідомив, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
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Світ
Україна
Росія
Бразилія
Андрій Єрмак
Військові новини
воєнні злочини Росії
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