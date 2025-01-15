Єрмак: ​​Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні дітей, яких депортувала РФ

Про це Андрій Єрмак сказав під час онлайн-спілкування з бразильськими ЗМІ, пише у Telegram.

"Російська агресія принесла страждання мільйонам українців і впливає на весь світ. Союз РФ, Північної Кореї, Ірану та Венесуели руйнує світовий порядок і створює хаос. Вони підживлюють конфлікти, які є частиною глобальної війни проти демократій", - каже Єрмак.

За словами керівника ОП, з початку війни загинуло 596 дітей, ще 1736 отримали поранення.

"РФ примусово перемістила тисячі українських дітей, і їхнє повернення є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та всієї нашої команди. Я впевнений, що Бразилія, віддана цінностям захисту прав людини, може стати важливим посередником у цьому процесі, зокрема приєднавшись до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої вже долучились 41 країна", - додав Єрмак.