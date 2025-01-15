Єрмак: Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні дітей, яких депортувала РФ
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Бразилія може стати ключовим партнером у відновленні справедливого миру для України та поверненні українських дітей
Про це Андрій Єрмак сказав під час онлайн-спілкування з бразильськими ЗМІ, пише у Telegram.
"Російська агресія принесла страждання мільйонам українців і впливає на весь світ. Союз РФ, Північної Кореї, Ірану та Венесуели руйнує світовий порядок і створює хаос. Вони підживлюють конфлікти, які є частиною глобальної війни проти демократій", - каже Єрмак.
За словами керівника ОП, з початку війни загинуло 596 дітей, ще 1736 отримали поранення.
"РФ примусово перемістила тисячі українських дітей, і їхнє повернення є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та всієї нашої команди. Я впевнений, що Бразилія, віддана цінностям захисту прав людини, може стати важливим посередником у цьому процесі, зокрема приєднавшись до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої вже долучились 41 країна", - додав Єрмак.
- У грудні Андрій Єрмак повідомив, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе