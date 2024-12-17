Єрмак сказав, коли можуть розпочатися перемовини з РФ щодо миру

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у Львові, передає "Суспільне".

"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не буде ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", - сказав він.

Єрмак нагадав про представлений президентом Володимиром Зеленським План перемоги й зазначив, що його реалізація значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів України, серед яких США, Німеччина, Франція та Велика Британія.

За його словами, результатом можливих перемовин із РФ має стати не пауза у війні, а сталий мир.

"Ситуація залишається складною, ворог продовжує наступ, пропаганда РФ тим часом намагається переконати світ у неминучості глобальної змови, у тому, що російський диктат — це безальтернативне майбутнє. Це не так, і ми повинні бути сильними, аби звести цей план нанівець. Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза, і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", - сказав Єрмак.