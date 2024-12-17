Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Єрмак сказав, коли можуть розпочатися перемовини з РФ щодо миру

Єрмак сказав, коли можуть розпочатися перемовини з РФ щодо миру

Юлія Юліна
17 грудня, 2024 вiвторок
16:06
Війна з Росією Андрій Єрмак

Переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України

Зміст

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у Львові, передає "Суспільне".

"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не буде ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", - сказав він.

Єрмак нагадав про представлений президентом Володимиром Зеленським План перемоги й зазначив, що його реалізація значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів України, серед яких США, Німеччина, Франція та Велика Британія.

За його словами, результатом можливих перемовин із РФ має стати не пауза у війні, а сталий мир.

"Ситуація залишається складною, ворог продовжує наступ, пропаганда РФ тим часом намагається переконати світ у неминучості глобальної змови, у тому, що російський диктат — це безальтернативне майбутнє. Це не так, і ми повинні бути сильними, аби звести цей план нанівець. Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза, і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", - сказав Єрмак.

  • Раніше цього місяця прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо врегулювання війни РФ проти України можуть розпочатися впродовж поточної зими.
Теги:
Новини
Україна
Андрій Єрмак
переговори з РФ
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
У Москві підірвали російського генерала Кирилова та його помічника. Операцію влаштувала СБУ
Зеленський, Макрон, Трамп
Автор Антін Борковський
15 грудня, 2024 неділя
Україні може бути достатньо підтримки Парижа і Лондона, без Вашингтона, -  Безсмертний
РЛС "Подлет"
Автор Роман Яворський
16 грудня, 2024 понедiлок
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.07
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 грудня
16:54
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру народним депутатам України
16:47
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Контролюватиме Генштаб, органи військового управління, і міністерства, - нардепка Бобровська про створення посади Військового омбудсмена
16:46
Курськ
Україна втратила "приблизно половину" територій на Курщині, які раніше контролювала, - The Economist
16:43
За "омолодження" Тома Генкса через ШІ: зірка "Друзів" Ліза Кудров розкритикувала фільм "Тут і зараз"
16:42
МАГАТЕ
МАГАТЕ продовжило місію спостерігачів на важливих для АЕС підстанціях
16:39
Володимир Зеленський
Орбан не має важелів впливу на Путіна, - Зеленський
16:29
Запорізька область
Партизани "Атеш" працюють, щоб зірвати наступ РФ на Запорізькому напрямку
16:24
Соломія Бобровська
Депутатка Бобровська про знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: "Має бути адекватна реакція командування, а потім - законодавчий акт"
16:23
гривня тисяча гривень
Уряд збільшив видатки на програму "Національний кешбек"
16:14
Юрій Бойко
"Путін - воєнний злочинець": Бойко записав відео з вибаченнями після допиту в СБУ
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
OPINION
Меседжі Бойка скеровані на електорат, який уже визначився з вибором
15:52
TikTok
У ЄС відкрили офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні цифрового закону в межах виборів у Румунії
15:44
Олександр Сирський
Загальна протяжність 1170 км: Сирський назвав ділянки фронту, де тривають активні бої
15:33
Маріупольський порт
Росіяни цьогоріч вивезли понад 350 тис. тонн вантажів з окупованого Маріуполя
15:30
Служба безпеки України
СБУ викрила 12 агентів РФ, які "полювали" на F-16 у пʼяти областях
15:29
Disney створює анімаційний серіал про Ліонеля Мессі
15:29
трансплантація органів
Україна вперше закупила донорську шкіру на понад 8,4 млн грн
15:07
Ексклюзив
Якщо ворог переріже трасу Запоріжжя - Донецьк, ЗСУ можуть опинитися в оточенні: військовий оглядач Попович про Курахівський напрямок
15:06
Микола Тищенко, суд
Справу Миколи Тищенка про незаконне позбавлення волі людини передали в суд
14:53
Володимир Зеленський
Україні потрібно додатково 12-15 систем ППО, крім обіцяних на саміті НАТО у Вашингтоні, – Зеленський
14:47
Херсонська область
РФ ударила з артилерії по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, є поранена
14:36
масові поховання у Сирії
У Сирії виявили масове поховання з тілами щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Асада
14:23
Україна Британія
Прем'єр Британії оголосив про екстрене виділення £35 млн для підтримки енергетики України
14:15
Війська КНДР у складі армії РФ на Курщині встановлюють додаткові спостережні пости для виявлення українських дронів, - ГУР
14:12
Пресреліз
GET Business Festival 2024
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
14:12
На Одещині підлітку загрожує до 10 років ув'язнення через підпал двох трансформаторів за "винагороду"
14:04
Микола Княжицький
"Система має бути спрямована передусім на оперативне забезпечення армії": Княжицький про необхідність реформ у сфері військових закупівель і мобілізації
14:03
OPINION
Сирійський та путінський режими як аномалії
14:00
верховна рада
Рада прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство
13:52
вибори у США
"Нічий голос не повинен важити більше": демократи запропонували скасувати систему Колегії виборників у США
13:37
Верховна Рада
Рада продовжила податкові й митні пільги на складові для виробництва зброї та ввезення БПЛА
13:36
На станцію "Академік Вернадський" несподівано прийшли пінгвіни дженту
Цьогоріч зима в районі станції "Академік Вернадський" була найхолоднішою за останні 6 років, - НАНЦ
13:32
Оновлено
У Раду викликали Хоменка й Малюка, щоб ті доповіли про висловлювання Бойка й діяльність проросійських партій
13:15
"Геть кацапа": в Одесі невідомі розмалювали памʼятники Пушкіну, Апельсину та Воронцову
13:15
Марина Кальюранд
Євродепутатка Кальюранд: навіть якщо російська пропаганда припиниться, її наслідки залишаться
13:12
Мобільний зв'язок
Подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку можна буде через Дію
13:11
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакувала Україну ударними БПЛА, у Києві впали уламки дронів, працювала ППО: ситуація вранці 17 грудня
13:04
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску пригрозив суддям "важкими роками в'язниці" за скасування результатів виборів
12:59
У Франції скасували показ фільму "Останнє танго в Парижі", сцену зґвалтування в якому зняли без згоди акторки Шнайдер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV