Мирні переговори між Росією та Україною можуть початися цієї зими, - Туск

Про це повідомляє Reuters.

За словами Туска, Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня візьме на себе головування в Європейському Союзі на ротаційній основі.

"Я проведу низку переговорів, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном, - заявив він на засіданні уряду. - Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року".

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Очільник польського уряду також анонсував візит у Варшаву президента Франції Емманюеля Макрона у четвер. Це візит буде зосереджено на підсумках нещодавніх переговорів, які Макрон провів з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Зокрема, він повідомив, що підтримує постійний контакт зі своїми скандинавськими та балтійськими колегами, а також анонсував візит прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера у Варшаву на початку польського головування в ЄС.

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"Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задаватиме тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку і захистити польські інтереси", - підсумував Туск.