Туск заявив, що під час головування Польщі в Раді ЄС у центрі уваги буде розширення блоку

Про це він заявив під час візиту до Белграда, передає Reuters.

Зазначено, що про пріоритети головування Польщі в Раді ЄС Туск розповів під час спільної пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем.

За словами очільника польського уряду, розширення Європейського Союзу буде "в центрі уваги" під час головування Варшави.

"Під час польського головування розширення, включаючи тісну співпрацю з Сербією, буде в центрі моєї уваги", - заявив він.