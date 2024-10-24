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Головна Світ Туск заявив, що під час головування Польщі в Раді ЄС у центрі уваги буде розширення блоку

Туск заявив, що під час головування Польщі в Раді ЄС у центрі уваги буде розширення блоку

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
22:56
Світ Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час головування його країни в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться у січні, "ключовим фокусом" буде розширення блоку

Зміст

Про це він заявив під час візиту до Белграда, передає Reuters.

Зазначено, що про пріоритети головування Польщі в Раді ЄС Туск розповів під час спільної пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем.

За словами очільника польського уряду, розширення Європейського Союзу буде "в центрі уваги" під час головування Варшави.

"Під час польського головування розширення, включаючи тісну співпрацю з Сербією, буде в центрі моєї уваги", - заявив він.

  • 21 жовтня повідомлялось, що країни Європейського Союзу планують відновити дискусії щодо посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування у блоці перейде до Польщі.
Теги:
Новини
Польща
ЄС
Рада Європи
Дональд Трамп
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