Туск заявив, що під час головування Польщі в Раді ЄС у центрі уваги буде розширення блоку
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час головування його країни в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться у січні, "ключовим фокусом" буде розширення блоку
Про це він заявив під час візиту до Белграда, передає Reuters.
Зазначено, що про пріоритети головування Польщі в Раді ЄС Туск розповів під час спільної пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем.
За словами очільника польського уряду, розширення Європейського Союзу буде "в центрі уваги" під час головування Варшави.
"Під час польського головування розширення, включаючи тісну співпрацю з Сербією, буде в центрі моєї уваги", - заявив він.
- 21 жовтня повідомлялось, що країни Європейського Союзу планують відновити дискусії щодо посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування у блоці перейде до Польщі.
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