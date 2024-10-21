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ЄС готується запровадити нові санкції проти Росії після початку головування Польщі

Марія Науменко
21 жовтня, 2024 понедiлок
06:38
Світ санкції проти Росії

Країни Європейського Союзу планують відновити дискусії щодо посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування у блоці перейде до Польщі

Зміст

Про це інформує Politico.

Угорщина, яка є союзником Москви, протягом свого головування фактично блокувала обговорення нових санкцій. 

Польща, навпаки, висловила намір використати своє піврічне головування для посилення контролю над імпортом російських енергоносіїв, які залишаються значним джерелом доходів для Кремля.

"Імпорт російських енергоносіїв зростає, - заявив на зустрічі міністрів у Люксембурзі Кшиштоф Болеста, міністр клімату і навколишнього середовища Польщі. - Це поганий знак. Ми повинні вирішити цю проблему".

Крім посилення санкцій, Польща планує ініціювати заходи щодо підвищення прозорості імпорту російського палива до ЄС, а також дослідити питання щодо застосування санкцій до закордонних філій європейських компаній, що працюють з Росією. Ця ініціатива вже отримала підтримку низки країн-членів ЄС, що занепокоєні зростанням імпорту російського СПГ.

За словами європейських дипломатів, очікується, що з приходом нового головуючого будуть вирішені питання, заблоковані Угорщиною, і що Європейська Комісія невдовзі представить відповідні пропозиції щодо нових обмежень.

"Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування з боку Угорщини, будуть вирішені з необхідним почуттям терміновості, - зазначив один із дипломатів. - Свіжий подих повітря, безумовно, є довгоочікуваним".

  • Двопартійна коаліція в Конгресі США вимагає від адміністрації Байдена посилити санкції проти нафтосервісної галузі Росії, стверджуючи, що нинішні правила дозволяють великій американській фірмі SLB підживлювати військову машину Володимира Путіна.
     
Теги:
Польща
ЄС
політика
Єврокомісія
Угорщина
санкції проти Росії
Війна з Росією
підтримка України
санкції ЄС проти Росії
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