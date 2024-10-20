Конгрес вимагає від Білого дому посилити санкції проти нафтосервісної галузі Росії, - FT

Про це пише Financial Times.

Законодавці звернулись до Міністерства фінансів і Державного департаменту з проханням пояснити, чи санкціонували вони транзакції, за якими компанія SLB, що базується в Х’юстоні, більш відома під своєю колишньою назвою Schlumberger, імпортувала обладнання в Росію на суму $17,5 млн у період із серпня по грудень 2023 року.

SLB є найбільшою в світі нафтосервісною компанією.

Вимоги Конгресу послідували за серпневим розслідуванням Financial Times, яке виявило, що SLB продовжувала розширювати діяльність в Росії, заробляючи на виході західних конкурентів, попри міжнародні санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Ця американська компанія добре підживлює військову машину Володимира Путіна, фінансуючи варварське вторгнення в Україну. Ми закликаємо вас продовжувати підтримувати наших українських союзників, вводячи більш суворі нафтові санкції, щоб ефективно обмежити прибутки Путіна", — йдеться в листі групи, підписаному понад 50 членами Конгресу, адресованому держсекретарю Ентоні Блінкену та міністру фінансів Джанет Йеллен.

Представники казначейства, державного департаменту та SLB не відповіли на запити про коментарі. Проте в казначействі США заявили, що продовжують використовувати всі інструменти для скорочення доходів Кремля.

Минулого року Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло SLB до чорного списку "міжнародних спонсорів війни".

У п'ятницю, 18 жовтня, SLB повідомила про зростання прибутку в третьому кварталі на 13%.

SLB уже стикалася із санкціями з боку США. У 2015 році компанія визнала свою провину у федеральних звинуваченнях і виплатила 232 млн доларів за участь у торгівлі з Іраном і Суданом.

У 2021 році її американський підрозділ, Cameron International Corporation, погодився виплатити 1,4 млн доларів Міністерству фінансів для врегулювання "очевидних порушень", пов'язаних із наданням послуг російській компанії "Газпром нефть шельф" для арктичного нафтового проєкту.