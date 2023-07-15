Світовий нафтосервісний гігант SLB повністю припиняє поставки в РФ

Про це йдеться у пресрелізі SLB.

Постачання припиняються з усіх об'єктів компанії по всьому світу, "у відповідь на тривале розширення міжнародних санкцій". До цього SLB припинила поставки зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського союзу та Канади.

"SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія підтримує позицію міжнародної спільноти, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні", - йдеться в заяві.

В березні 2022, після початку повномасштабного вторгнення, компанія заявляла про згортання своїх операцій в РФ.