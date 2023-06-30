Застосунок для знайомств Tinder покинув російський ринок

Про це пишуть російські ЗМІ.

Додаток більше не доступний у магазинах Play Market та AppStore, а при спробі зайти у застосунок користувачам висвічується повідомлення про помилку та прохання зайти пізніше.

При цьому повідомляється, що в обліковий запис програма увійти поки що дозволяє, проте користуватися основними функціями користувачі з РФ не можуть.