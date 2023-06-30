Застосунок для знайомств Tinder покинув російський ринок
З п'ятниці, 30 червня, застосунок для знайомств Tinder більше не доступний на території Росії
Про це пишуть російські ЗМІ.
Додаток більше не доступний у магазинах Play Market та AppStore, а при спробі зайти у застосунок користувачам висвічується повідомлення про помилку та прохання зайти пізніше.
При цьому повідомляється, що в обліковий запис програма увійти поки що дозволяє, проте користуватися основними функціями користувачі з РФ не можуть.
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Раніше власник Tinder Match Group заявляв, що 30 червня додаток для знайомств покине російський ринок. У повідомленні йшлося, що це для того, аби "захищати права людини".
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