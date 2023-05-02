Додаток Tinder оголосив, що піде з російського ринку 30 червня

Про це пише Reuters.

"Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - йдеться у щорічному звіті компанії.

Зазначається, що Європейське поліцейське агентство Європол у вересні заявило, що додатки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми. Таким чином Європол намагався привернути увагу до тяжкого становища українських біженців.

"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", - прокоментував Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary.