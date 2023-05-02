Додаток Tinder оголосив, що піде з російського ринку 30 червня
Власник Tinder Match Group заявив, що 30 червня додаток для знайомств покине російський ринок
Про це пише Reuters.
"Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - йдеться у щорічному звіті компанії.
Зазначається, що Європейське поліцейське агентство Європол у вересні заявило, що додатки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми. Таким чином Європол намагався привернути увагу до тяжкого становища українських біженців.
"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", - прокоментував Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary.
- YouTube відключив монетизацію для каналу "Мир РПЛ", який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу.
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