YouTube відключив монетизацію каналу, який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу
YouTube відключив монетизацію для каналу "Мир РПЛ", який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на ютуб-канал.
Матчі російської прем'єр-ліги можна було переглянути за платною підпискою, але тепер їх не транслюватимуть на YouTube.
"Шановні підписники, на жаль, на нас вплинули обмеження YouTube щодо всіх російських каналів. Монетизація нашого каналу заблокована, а це означає, що ми більше не можемо використовувати функцію «Спонсорство» та проводити прямі трансляції ігор. Повернення коштів за членство регулюється правилами платформи", - йдеться у заяві росіян.
Зокрема, платну підписку на російський футбол могли оформлювати іноземці.
- У п'ятницю, 21 квітня, адміністрація YouTube видалила відеоролики ПВК Вагнера з понад 1 млн переглядів.
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