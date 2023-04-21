YouTube видалив відеоролики ПВК "Вагнера" та заблокував канали, які їх поширювали

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики «Вагнера» з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність", - пише Ткаченко.

Українців також закликали реагувати, якщо ви бачите ролики вагнерівців на відеохостингу.

"Надсилайте лінки нам на пошту [email protected] і ми будемо оперативно звертати на них увагу YouTube", - додав міністр.