YouTube видалив відеоролики ПВК "Вагнера" та заблокував канали, які їх поширювали
У п'ятницю, 21 квітня, адміністрація YouTube видалила відеоролики ПВК "Вагнера" з понад 1 млн переглядів
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики «Вагнера» з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність", - пише Ткаченко.
Українців також закликали реагувати, якщо ви бачите ролики вагнерівців на відеохостингу.
"Надсилайте лінки нам на пошту [email protected] і ми будемо оперативно звертати на них увагу YouTube", - додав міністр.
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