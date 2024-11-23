Для перезавантаження міжнародного порядку Вісь Зла потребує хаосу і дискредитації глобального лідерства Америки. Саме для цього Кремль завдає масованих ударів по всій Україні після того, коли Дональд Трамп пообіцяв мир, як тільки переможе на виборах. Путін намагається показати, що слова президента США нічого не варті.

Від того, як швидко Вашингтон нарешті офіційно визнає і прийме за реальність цей задум, залежить розмір Осі Зла, масштаб і руйнівні наслідки невідворотного силового зіткнення Вільного світу і неоГУЛАГу. Чим довше у Білому домі зволікатимуть з рішенням, тим численнішою буде Вісь Зла, а масштаби та наслідки глобального зіткнення більшими.

Саме через це можемо стверджувати, що "мирні переговори" можливі як процес, але не як результат. Не буде «війни в Україні», тоді для США створять нову серйозну проблему. Миру не буде доти, доки хтось не зазнає безумовної поразки. Цей хтось може і має бути РФ. І зробити це бажано до того, поки Вісь Зла не оформилася на папері. Щоб у нинішніх союзників Кремля була змога повісити усіх собак на Москву, а самим сухими вийти з води й знову шукати нормалізації відносин з Вашингтоном та усім Вільним світом в межах теперішнього міжнародного порядку.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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