Знаю точно одне, що міжнародний порядок, яким сучасна людина звикла його бачити, має шанс залишитися незмінним тільки тоді, коли Росія програє і заплатить за злочини.

Якщо цього не станеться, "миротворцям" і "пророкам" вже відтепер треба думати про те, яким буде найближче майбутнє їхніх держав. Чи збережуться звичні блоки та альянси. І чи не доведеться особисто їм шукати прихистку у світі, в якому вже не буде безпечних місць.

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Не хочуть подбати про це зараз - життя обов’язково змусить. Воно не пробачає помилок.