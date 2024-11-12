Що мають знати "миротворці" та "пророки"
Будьте готові, що найближчим часом буде злива "мирних планів", "миротворців" і смішних пророків з-за кордону, які будуть розповідати вам про те, що буде з Україною
Знаю точно одне, що міжнародний порядок, яким сучасна людина звикла його бачити, має шанс залишитися незмінним тільки тоді, коли Росія програє і заплатить за злочини.
Якщо цього не станеться, "миротворцям" і "пророкам" вже відтепер треба думати про те, яким буде найближче майбутнє їхніх держав. Чи збережуться звичні блоки та альянси. І чи не доведеться особисто їм шукати прихистку у світі, в якому вже не буде безпечних місць.
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Не хочуть подбати про це зараз - життя обов’язково змусить. Воно не пробачає помилок.
У нас вибір незмінний, але чіткий і зрозумілий: ця війна має закінчитися припиненням існування однієї з держав. Для України прогноз залишається значно кращим.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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