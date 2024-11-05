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OPINION

Чому російська пропаганда активізувалася саме зараз

Михайло Басараб
5 листопада, 2024 вiвторок
14:00
Погляд

Продовжимо викривати методи роботи кремлівської чортівні, яка ось тут, прямо на ваших очах, виконує завдання ворожих кураторів і пробує запудрити українцям мозок

Зміст

Отже, під прикриттям псевдоінтелектуальної дискусії ці "експерти" доводять нам таке:

1. Збереження й утвердження в Україні російської мови, культури й всього іншого  — це добре. Українізація — це зло. Вони намагаються зруйнувати національний консенсус щодо переходу на все українське, який вже відбувся з початком повномасштабного вторгнення. Ворог хоче відмотати все назад. 

2. Українці, доводять вони, глибоко розколоте суспільство. А для того, щоб згладити цей розкол, ворожа агентура радить повернути все, як було колись у зрусифікованій Україні. Правда зовсім в іншому — попри великі виклики українці загалом зберігають рівновагу і тримають удар. 

3. Ці ж агенти ворожого впливу просувають, що єдина можливість отримати мир — це піти на поступки перед Москвою. Вони, звичайно ж, замовчують, що після цього в Україні точно буде або руїна, або концтабір. 

Для того, щоб розширити аудиторію для своїх меседжів, негідники пробують втягнути в публічну дискусію лідерів громадської думки з державницькою позицією. Ворожій агентурі потрібні публічні дебати на цю тему, бо це легітимує їх та їхні меседжі. 

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Чому ворожі маріонетки активізувалися саме зараз? Все очевидно, найближчих пів року в росіян відкрите вікно можливостей. Далі воно може різко закритися і через внутрішні, і через зовнішні обставини. Кремль зараз запустив в роботу усе, що тільки можна. За цей час вони хочуть дотиснути нас. В тому числі через провокування в Україні внутрішніх суперечностей. Наше завдання — вистояти. 

Вірмо у свою правоту. За нами правда. Ми на світлій стороні Історії. 

І наостанок. Буквально щойно прочитав, що питома вага української мови в українському сегменті соціальних мереж динамічно зростає. 

У нас все буде гаразд, якщо не будемо вестися на ворожі вкиди та подолаємо власну тупість, яка часом нас накриває.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
русскій мір
пропаганда
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