Отже, під прикриттям псевдоінтелектуальної дискусії ці "експерти" доводять нам таке:

1. Збереження й утвердження в Україні російської мови, культури й всього іншого — це добре. Українізація — це зло. Вони намагаються зруйнувати національний консенсус щодо переходу на все українське, який вже відбувся з початком повномасштабного вторгнення. Ворог хоче відмотати все назад.

2. Українці, доводять вони, глибоко розколоте суспільство. А для того, щоб згладити цей розкол, ворожа агентура радить повернути все, як було колись у зрусифікованій Україні. Правда зовсім в іншому — попри великі виклики українці загалом зберігають рівновагу і тримають удар.

3. Ці ж агенти ворожого впливу просувають, що єдина можливість отримати мир — це піти на поступки перед Москвою. Вони, звичайно ж, замовчують, що після цього в Україні точно буде або руїна, або концтабір.

Для того, щоб розширити аудиторію для своїх меседжів, негідники пробують втягнути в публічну дискусію лідерів громадської думки з державницькою позицією. Ворожій агентурі потрібні публічні дебати на цю тему, бо це легітимує їх та їхні меседжі. Читайте також: Про журналістів і політиків

Чому ворожі маріонетки активізувалися саме зараз? Все очевидно, найближчих пів року в росіян відкрите вікно можливостей. Далі воно може різко закритися і через внутрішні, і через зовнішні обставини. Кремль зараз запустив в роботу усе, що тільки можна. За цей час вони хочуть дотиснути нас. В тому числі через провокування в Україні внутрішніх суперечностей. Наше завдання — вистояти.

Вірмо у свою правоту. За нами правда. Ми на світлій стороні Історії.

І наостанок. Буквально щойно прочитав, що питома вага української мови в українському сегменті соціальних мереж динамічно зростає.