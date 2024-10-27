Про журналістів і політиків
Усі ми повинні робити правдиві речі, які допоможуть зайняти світлу сторону, - каже Тімоті Снайдер. Снайдер коментує конфлікт у The Washington Post і Los Angeles Times
Журналісти наполягають, щоб їхні видання однозначно підтримали Камалу Гарріс, але власник хоче займати нейтральну позицію.
В Україні часто буває навпаки. Журналісти вважають, що підтримувати політиків - гріх і що усі політики - зло. Це і є професійною безвідповідальністю.
Снайдер каже : "Проблема дуже багатих полягає в тому, що вони, найменш вразливі, вважають себе найвразливішими. І вони шкодять усім іншим, стверджуючи, що вони нейтральні."
Тобто, журналісти як відповідальні громадяни хочуть підтримати одного кандидата, власник наполягає на нейтральності, остерігаючись за бізнес.
Снайдер на боці журналістів і проти нейтральності.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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