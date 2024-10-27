Журналісти наполягають, щоб їхні видання однозначно підтримали Камалу Гарріс, але власник хоче займати нейтральну позицію.

В Україні часто буває навпаки. Журналісти вважають, що підтримувати політиків - гріх і що усі політики - зло. Це і є професійною безвідповідальністю.

Снайдер каже : "Проблема дуже багатих полягає в тому, що вони, найменш вразливі, вважають себе найвразливішими. І вони шкодять усім іншим, стверджуючи, що вони нейтральні."

Тобто, журналісти як відповідальні громадяни хочуть підтримати одного кандидата, власник наполягає на нейтральності, остерігаючись за бізнес.

Снайдер на боці журналістів і проти нейтральності.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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