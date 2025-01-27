У Києві демонтувати пам'ятник російському фізіологу Івану Павлову

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що пам'ятник знаходився у Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні.

"Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", - пояснили у Департаменті.

Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна. Надалі його передадуть до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.