У Києві демонтувати пам'ятник російському фізіологу Івану Павлову
У Печерському районі Києва 27 січня демонтували пам’ятник російському вченому, фізіологу та лавреату Нобелівської премії Івану Павлову
Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.
Зазначається, що пам'ятник знаходився у Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні.
"Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", - пояснили у Департаменті.
Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна. Надалі його передадуть до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.
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