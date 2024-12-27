Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв

У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв

Дар'я Куркіна
27 грудня, 2024 п'ятниця
19:29
Суспільство

Національний музей історії України в Другій світовій війні демонтував літери, якими викладено назви міст і зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв у Києві

Зміст

Про це музей повідомив у facebook.

"Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів". Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації", - йдеться в матеріалі.

Демонтовані були літери, які викладали назви міст Москва, Мінськ і Новоросійськ.

Національний музей розповідає, що термін "Місто-герой" у СРСР затвердили у 1965 році. Тоді ж першими містами з таким званням стали Ленінград (Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (тоді Сталінград), Київ, Москва та була відзначена Брестська фортеця. Керч і Новоросійськ стали містами-героями у 1973 році, Мінськ - у 1974.

"Варто зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання "Місто-герой". Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну", - наголошують у повідомленні.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні/facebook

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні/facebook

  • У серпні 2023 року з монумента "Батьківщина-мати" демонтували радянський герб в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".
Теги:
Новини
Культура
Україна
Радянський Союз
декомунізація
новини Києва
Читайте також:
санкції проти Ірану
Автор Влад Дідусь
25 грудня, 2024 середа
Після масованого удару "шахедами" Іран привітав Україну з Різдвом
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 грудня
20:35
Огляд
Не вмирай: чоловік що хоче жити вічно
"Скляний майстер" не "... чоловік, що хоче жити вічно": що подивитися на вихідних
20:19
Прапор Словаччини
У Словаччині підтвердили готовність країни стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною
20:02
OPINION
Авіакатастрофа азербайджанського літака: виклик для тих, хто хоче домовитися з Іродом
19:59
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Для пошуків дезертирів на окуповану частину Херсонщини перекинули росгвардію
19:58
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
У Білому домі підрахували, скільки військових КНДР втратила на війні в Україні за тиждень
19:50
Росія збила Санта Клауса
"Не потрібно нічого іноземного в нашому небі": у РФ поширюють відеоролик, як над Москвою ППО збила Санта-Клауса
19:47
Авіакатастрофа в Казахстані: один з загиблих пілотів навчався в Україні
19:15
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
"Військові – це ті самі люди тільки в формі й виконують інші функції": психолог Валентин Кім про важливість психологічного відновлення для військовослужбовців
19:02
Юнармія
В окупованому Бердянську росіяни залучили 40 українських дітей до "Юнармії", – Лубінець
19:01
Микита Василенко
КНУ ім. Шевченка достроково розірвав контракт із професором Василенком через етичні порушення
18:56
Для частини співробітників СБУ, ГУР та офіцерів стане обовʼязковим володіння англійською мовою: уряд затвердив рішення
18:56
Володимир Зеленський
"Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії": Зеленський про катастрофу літака в Казахстані
18:52
Борис Джонсон знявся в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня"
18:50
ДТЕК отримав першу партію скрапленого природного газу в 100 млн кубометрів від США
18:50
PR
Як обрати ідеальну постільну білизну: основні критерії та поради
18:42
Бідзіна Іванішвілі
США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі
18:37
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Футболіста збірної України назвали одним із найбільших розчарувань Ла Ліги
18:11
новини Заходу України
В Україні затверджено 95% місцевих бюджетів, - Мінфін
18:08
У 16-річному віці помер зірка "На драйві" Гадсон Мік, випавши з автомобіля на ходу
18:03
OPINION
Вороги та друзі Офісу президента
17:57
Олександр Усик
Американський тренер порадив Усику завершити карʼєру
17:50
Ексклюзив
Карта грудень 26.12.24
Поновилися механізовані штурми ворога: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
17:48
податки
У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься
17:43
Партнерський матеріал
Євгенія Кузнєцова: "Вівці цілі" – це, як і попередні мої дві книжки, іронічний текст, але з гірким присмаком
17:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ використовує ШІ, аби їхні "шахеди" розпізнавали цілі в автономному режимі, - посол України в ЄС Ченцов
17:36
Оновлено
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Франція пропонувала РФ налагодити діалог щодо врегулювання в України без участі Києва. МЗС відреагувало
17:23
Естонія направила корабель ВМС для охорони ліній електропередачі після інциденту в Балтійському морі
17:19
платформа "На зв'язку"
У Генштабі презентували інформаційну платформу "На зв'язку" для військовослужбовців та їхніх сімей
17:18
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі в день інавгурації "президента" Грузії оголосить свій план подальших дій
17:16
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фортифікації для Запорізької області готові на 100%, – Шмигаль
17:13
Анонс
Композитор Борис Лятошинський
Фестиваль музики Бориса Лятошинського: в Києві пройдуть концерти та інтелектуальні дискусії
17:10
PR
Здоров'я в балансі: чому вітаміни Protocol for Life Balance стають вибором тих, хто дбає про себе
17:00
Через агресію РФ загинули понад 120 активістів і правозахисників, - центр прав людини ZMINA
17:00
психолог Валентин Кім
"Робити прості речі": психолог Валентин Кім про те, як українцям тримати у рівновазі ментальний стан під час війни
16:59
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Маємо цікавий прецедент: Defense Express про готовність Лукашенка розмістити комплекси "Орешник" у Білорусі
16:59
діти Україна
З окупації повернули 8-річну доньку української військової
16:59
Будівництво Музею Революції Гідності зупинять до кінця дії воєнного стану
16:55
міст через річку Тетерів
На Київщині відбудували міст через річку Тетерів, зруйнований на початку повномасштабної війни
16:54
на фото мобільні вогневі групи у Києві
Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, - Нацгвардія
16:33
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 100 боєзіткнень: ЗСУ відбили 25 атак на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV