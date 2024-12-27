У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв

Про це музей повідомив у facebook.

"Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів". Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації", - йдеться в матеріалі.

Демонтовані були літери, які викладали назви міст Москва, Мінськ і Новоросійськ.

Національний музей розповідає, що термін "Місто-герой" у СРСР затвердили у 1965 році. Тоді ж першими містами з таким званням стали Ленінград (Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (тоді Сталінград), Київ, Москва та була відзначена Брестська фортеця. Керч і Новоросійськ стали містами-героями у 1973 році, Мінськ - у 1974.

"Варто зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання "Місто-герой". Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну", - наголошують у повідомленні.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні/facebook

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні/facebook