У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв
Національний музей історії України в Другій світовій війні демонтував літери, якими викладено назви міст і зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв у Києві
Про це музей повідомив у facebook.
"Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів". Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації", - йдеться в матеріалі.
Демонтовані були літери, які викладали назви міст Москва, Мінськ і Новоросійськ.
Національний музей розповідає, що термін "Місто-герой" у СРСР затвердили у 1965 році. Тоді ж першими містами з таким званням стали Ленінград (Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (тоді Сталінград), Київ, Москва та була відзначена Брестська фортеця. Керч і Новоросійськ стали містами-героями у 1973 році, Мінськ - у 1974.
"Варто зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання "Місто-герой". Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну", - наголошують у повідомленні.
Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні/facebook
Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні/facebook
- У серпні 2023 року з монумента "Батьківщина-мати" демонтували радянський герб в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".
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