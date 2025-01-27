Зеленський прибув до Польщі, де долучиться до заходів з нагоди 80-ї річниці звільнення Аушвіцу
У понеділок, 27 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркенау
Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, передає Еспресо.
Крім участі в урочистостях, у рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі, зокрема, з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Франції Емманюелем Макроном.
Читайте також: У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту: як світ прийшов до цієї дати
На заході також буде присутнім президент Польщі Анджей Дуда, передає пресслужба офісу президента Польщі.
Урочистості почалися з покладання вінків та запалення свічок перед Стіною смерті на території колишнього табору Аушвіц I.
Польський президент підкреслив, що табори, такі як Аушвіц, були створені для систематичного знищення євреїв у рамках злочинного плану нацистів.
"Ми вшановуємо пам’ять усіх, хто був убитий під час Голокосту, в тому числі понад 3 млн польських громадян єврейської національності, які були вбиті під час Другої світової війни", – наголосив він.
У другій половині дня президентське подружжя візьме участь у головній церемонії на території колишнього табору Аушвіц II – Біркенау, де очікується участь понад 50 делегацій з інших країн. Основними гостями заходу стануть ті, хто пережив жахіття Аушвіцу.
- У понеділок, 27 січня, з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту президент України Володимир Зеленський закликав пам’ятати про цю трагічну сторінку історії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе