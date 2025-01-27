Зеленський прибув до Польщі, де долучиться до заходів з нагоди 80-ї річниці звільнення Аушвіцу

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, передає Еспресо.

Крім участі в урочистостях, у рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі, зокрема, з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Франції Емманюелем Макроном.

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На заході також буде присутнім президент Польщі Анджей Дуда, передає пресслужба офісу президента Польщі.

Урочистості почалися з покладання вінків та запалення свічок перед Стіною смерті на території колишнього табору Аушвіц I.

Польський президент підкреслив, що табори, такі як Аушвіц, були створені для систематичного знищення євреїв у рамках злочинного плану нацистів.

"Ми вшановуємо пам’ять усіх, хто був убитий під час Голокосту, в тому числі понад 3 млн польських громадян єврейської національності, які були вбиті під час Другої світової війни", – наголосив він.

У другій половині дня президентське подружжя візьме участь у головній церемонії на території колишнього табору Аушвіц II – Біркенау, де очікується участь понад 50 делегацій з інших країн. Основними гостями заходу стануть ті, хто пережив жахіття Аушвіцу.