Нардеп Веніславський розповів, як держава планує заохочувати юнаків 18–25 років долучатися до Сил оборони
Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська
Про це він сказав УНІАН.
За словами нардепа, наразі в парламенті немає законопроєкту, який передбачав би зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак юнаки віком до 25 років можуть укласти контракт на службу добровільно, й держава заохочуватиме це.
"Що стосується залучення до війська молодих людей 18-25 років, то це не нова ідея, яка буде опрацьована і реалізована. На сьогодні вона вже працює. Кожен громадянин України в цьому віці може укласти добровільно контракт і піти служити до Збройних Сил. Минулого року достатньо велика кількість молодих людей 18-25 років, а це не одна тисяча, уклали контракт і служать у Збройних силах України. Враховуючи те, що можуть бути запущені ще механізми матеріального стимулювання, то кількість охочих служити може зрости", - сказав Веніславський.
На його думку, рівень грошових виплат українським військовим відповідає середньому рівню забезпечення військовослужбовців в інших країнах світу.
"А грошове забезпечення тих, хто воює на передньому краї, дуже суттєве. І за такі кошти готові воювати громадяни інших країн світу", - переконаний політик.
Веніславський підкреслив: Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати при укладанні контракту.
"Мають бути застосовані моделі, які не будуть порушувати принцип рівності. Тобто стимул для укладання контракту точно не буде підставою, що в когось кращі умови при виконанні бойових завдань на війні", - резюмував нардеп.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас із 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
- Днями в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.85 Купівля 41.85Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.73Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе