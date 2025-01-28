Нардеп Веніславський розповів, як держава планує заохочувати юнаків 18–25 років долучатися до Сил оборони

Про це він сказав УНІАН.

За словами нардепа, наразі в парламенті немає законопроєкту, який передбачав би зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак юнаки віком до 25 років можуть укласти контракт на службу добровільно, й держава заохочуватиме це.

"Що стосується залучення до війська молодих людей 18-25 років, то це не нова ідея, яка буде опрацьована і реалізована. На сьогодні вона вже працює. Кожен громадянин України в цьому віці може укласти добровільно контракт і піти служити до Збройних Сил. Минулого року достатньо велика кількість молодих людей 18-25 років, а це не одна тисяча, уклали контракт і служать у Збройних силах України. Враховуючи те, що можуть бути запущені ще механізми матеріального стимулювання, то кількість охочих служити може зрости", - сказав Веніславський.

На його думку, рівень грошових виплат українським військовим відповідає середньому рівню забезпечення військовослужбовців в інших країнах світу.

"А грошове забезпечення тих, хто воює на передньому краї, дуже суттєве. І за такі кошти готові воювати громадяни інших країн світу", - переконаний політик.

Веніславський підкреслив: Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати при укладанні контракту.

"Мають бути застосовані моделі, які не будуть порушувати принцип рівності. Тобто стимул для укладання контракту точно не буде підставою, що в когось кращі умови при виконанні бойових завдань на війні", - резюмував нардеп.