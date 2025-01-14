Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва, - ЗМІ
Уранці вівторка, 14 січня, до столиці України з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Про це повідомляє DPA.
"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів з українським урядом", - ідеться в дописі.
Зазначається, що відповідний візит німецького міністра раніше не анонсувався з міркувань безпеки.
Пісторіус планує обговорити подальшу підтримку та розгляне поточну військову ситуацію в Україні. Також він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.
"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не сама, а разом із п'ятіркою країн і багатьма іншими союзниками", - заявив він в інтерв'ю DPA в Києві.
- Напередодні Борис Пісторіус передав послу Олексію Макеєву першу з 54 нових колісних гаубиць RCH 155.
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