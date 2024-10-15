США тиснуть на Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку, - радник голови ОП

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", - пише Лещенко.

За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, а потрібно запровадити мобілізацію з 18 років.

Водночас як пише Лещенко, Володимир Зеленський нібито продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку.