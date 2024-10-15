США тиснуть на Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку, - радник голови ОП
В ОП заявили, що американські політики з обох партій тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо мобілізації українських чоловіків, які віком молодші за 25 років
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
"Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", - пише Лещенко.
За його словами, американці натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, а потрібно запровадити мобілізацію з 18 років.
Водночас як пише Лещенко, Володимир Зеленський нібито продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку.
- У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №11379д, який звільняє від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.
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