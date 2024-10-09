Рада ухвалила в цілому проєкт щодо заборони мобілізації військовозобов'язаних віком до 25 років

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Так, законопроєкт №11379-д ухвалено у другому читанні та в цілому. За нього проголосували 311 народних депутатів.

Відповідний законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Кпім цього, до розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, - не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку.