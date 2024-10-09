Рада ухвалила в цілому проєкт щодо заборони мобілізації військовозобов'язаних віком до 25 років
У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №11379д, який звільняє від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Так, законопроєкт №11379-д ухвалено у другому читанні та в цілому. За нього проголосували 311 народних депутатів.
Відповідний законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".
Кпім цього, до розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, - не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку.
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16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.
- 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні офіційно зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років
- 1 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.
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