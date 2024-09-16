Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, цей законопроєкт зупинить мобілізацію обмежено придатних до 25 років і дасть можливість звільнитись зі служби тим обмежено придатним до 25, кого вже встигли мобілізувати.

"Це НАДЗВИЧАЙНО важливе рішення, яке по суті відкриває законопроєкту дорогу до ОСТАТОЧНОГО голосування на найближчому засіданні Ради", - наголосив нардеп.

Гончаренко підкреслив, що в рішенні Комітету враховані всі важливі правки, які він подавав, і які мають забезпечити права українців цієї категорії на відстрочку.

Читайте також: В Україні автоматизують повістки: усі подробиці

Нардеп зауважив, що у законопроєкті була норма, яку прибрали за його ініціативи. Зокрема, те, що "мобілізовані можуть бути звільнені".

"Це дуже двозначна фраза, яку можна було б трактувати по-різному. На мою думку, це створює корупційні ризики, а також може створити дискримінацію, коли комусь дадуть можливість звільнитися, а комусь ні. Я наполягав на тому, щоб це питання було проголосовано. Комітет його голосував і підтримав виключення слова "можуть", - коментує Гончаренко..

Нардеп ще раз наголосив, що тепер ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення в разі їхнього бажання.

"Це дуже важливе рішення, і я дуже дякую Комітету з питань нацбезпеки і оборони за швидку І якісну підготовку цього законопроєкту до 2-го читання", - резюмував він.