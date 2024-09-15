Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання
Про це він заявив під час Ялтинської європейської стратегії (YES).
"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - пояснив Шмигаль
Він зазначив, що уряд розуміє потребу в збалансованому підході до мобілізації та економіки.
"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - зазначив він.
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Очільник українського уряду також анонсував оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Він підкреслив, що "воюй або працюй" - основний принцип, якого дотримуватиметься уряд у процесі перегляду системи бронювання.
"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - підсумував він.
- Президент громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак вважає, що економічне бронювання здатне покращити ситуацію із дефіцитом кваліфікованих кадрів.
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