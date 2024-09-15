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Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації

Марія Науменко
15 вересня, 2024 неділя
18:14
Економіка на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання

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Про це він заявив під час Ялтинської європейської стратегії (YES).

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - пояснив Шмигаль

Він зазначив, що уряд розуміє потребу в збалансованому підході до мобілізації та економіки.

"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - зазначив він.

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Очільник українського уряду також анонсував оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Він підкреслив, що "воюй або працюй" - основний принцип, якого дотримуватиметься уряд у процесі перегляду системи бронювання.

"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - підсумував він.

  • Президент громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак вважає, що економічне бронювання здатне покращити ситуацію із дефіцитом кваліфікованих кадрів. 
Теги:
Суспільство
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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