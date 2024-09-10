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Головна Економіка "Не може бути так, що хтось відкупився від захисту Батьківщини": Шмигаль заявив, що підходи до бронювання вдосконалять

"Не може бути так, що хтось відкупився від захисту Батьківщини": Шмигаль заявив, що підходи до бронювання вдосконалять

Ольга Бабишена
10 вересня, 2024 вiвторок
14:31
Економіка

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що невдовзі будуть запроваджені зміни до бронювання працівників, які зроблять цей процес справедливішим та прозорішим

Зміст

Про це він повідомив на пресконференції 10 вересня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Шмигаль заявив, що пропонував би відійти від формулювання "економічне бронювання", оскільки воно є не зовсім правильним. 

"Коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй",то ведемо дуже тісний діалог з нашими військовими і бізнесом. У час війни треба знайти розуміння, як правильно підтримувати нашу економіку, виводити з тіні тих, хто досі працює з конвертами. І велику увагу ми приділяємо тому, щоб було дотримано справедливості", - зазначив він. 

Прем'єр пояснив, що в Україні певною постановою, яка має низку параметрів, затверджений підхід до бронювання людей. Йдеться про критичні підприємства, які забезпечують життєдіяльність держави, підприємства промислово-оборонного комплексу, дефіцитні професії критичних і оборонних підприємств. Також є інші принципи, серед яких відсутність заборгованості зі сплати податків або рівень сплати податків, заробітна плата не нижча середньої у галузі тощо. 

"Сьогодні, коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй", то хочемо вдосконалити цей підхід. Ми не хочемо робити якесь окреме законодавство або окремі підходи. Ми, власне, говоримо про вдосконалення чинного підходу до бронювання", - сказав Шмигаль. 

Він зазначив, що наразі йдеться про розв'язання кількох проблем:

  • створення додаткових робочих місць;
  • повернення працівників у "білу" економіку;
  • підвищення заробітних плат для працівників, що спричинить збільшення сплачених податків;
  • повернення українців в Україну.

Читайте також: Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців

За словами прем'єра, до початку повномасштабного вторгнення в Україні було близько 10 мільйонів офіційно працевлаштованих людей. Водночас було майже 11,5 мільйона пенсіонерів. Тобто на одного працюючого припадала одна людина пенсійного віку. Після початку повномасштабного вторгнення було втрачено 3,5 мільйона робочих місць, тобто 30% економіки і ВВП. Тож зараз акцент роблять на малому та середньому бізнесі, адже такі підприємства можуть швидше відновити робочі місця. 

Серед цілей України, які назвав Шмигаль, відновлення робочих місць для наповнення бюджету і фінансування ЗСУ. Також після закінчення війни має бути та кількість працівників, яка допоможе забезпечити достойні соцвиплати пенсіонерам. 

"Ось це цілі, над якими ми зараз працюємо, вони уже майже на виході. Ми зараз робимо обрахунки з експертами та військовими. Тому що не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини. Оце ключовий принцип, це червона лінія. Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь, чому заброньований  працівник на тій або іншій посаді, чому він не йде воювати. І не воюючи, який внесок він робить в підтримку нашої держави", - наголосив Шмигаль. 

Він додав, що зміни до бронювання будуть запроваджені найближчим часом, вони стосуватимуться зміни вже чинних параметрів. 

  • Президент громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак вважає, що економічне бронювання здатне прокращити ситуацію із дефіцитом кваліфікованих кадрів. 

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Денис Шмигаль
Військові новини
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