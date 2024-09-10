Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство повернення українців має бути створено, щоб реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому
Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко
"Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави", - наголосив Шмигаль.
За його словами, цей процес має бути організований і скоординований, тому у роботі Міністерства є сенс.
"Власне, в цьому ідея створення Міністерства, яке допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію", - зазначив прем'єр.
"Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно і дійсно працювало. Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах, і розуміємо, як організувати це по світу", - підкреслив прем'єр-міністр України.
- Нещодавно голова партійної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що на засіданні фракції нардепів від партії "Слуга народу" обговорили створення нової інституції в уряді – Міністерства повернення українців.
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