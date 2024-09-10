Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко

"Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави", - наголосив Шмигаль.

За його словами, цей процес має бути організований і скоординований, тому у роботі Міністерства є сенс.

"Власне, в цьому ідея створення Міністерства, яке допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію", - зазначив прем'єр.

"Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно і дійсно працювало. Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах, і розуміємо, як організувати це по світу", - підкреслив прем'єр-міністр України.