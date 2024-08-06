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Головна Суспільство "Маємо дефіцит кваліфікованої робочої сили 35-50%": в Асоціації приватних роботодавців назвали плюси економічного бронювання
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"Маємо дефіцит кваліфікованої робочої сили 35-50%": в Асоціації приватних роботодавців назвали плюси економічного бронювання

Марина Клюєва
6 серпня, 2024 вiвторок
18:39
Суспільство договір про працевлаштування

Президент громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак вважає, що економічне бронювання здатне прокращити ситуацію із дефіцитом кваліфікованих кадрів

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Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Ми уже зараз маємо дефіцит робочої сили у роботодавців залежно від галузі від 30 до 50%, я маю на увазі саме кваліфіковану робочу силу, яку треба заміщати замість людей, які виїхали, або були мобілізовані, тому роботодавці зараз знаходяться в пошуках, це дійсно проблема і виїзд людей, який продовжиться через безпекову ситуацію, через неможливість працевлаштуватися, вона дійсно буде продовжуватися, посилюватись, і це буде загальна проблема для бізнесу", - сказав він.

Олександр Чумак розповів зокрема про те, яких професій потребує Харківщина. За його словами, для відновлення регіону потрібні будівельники, оператори машин і устаткування, механіки, які можуть ремонтувати техніку, зокрема будівельну.

Він вважає, що запровадження економічного бронювання могло б покращити ситуацію із кадрами

"Так, це дійсно так, тому що економічне бронювання, воно в першу чергу робить прогнозованим процес мобілізації. Тому що саме роботодавець буде визначати тих робітників, які для нього мають найбільшу важливість, і саме їх він буде бронювати, але при цьому він буде вносити додаткові відрахування у бюджети, і це частково покриє ту нехватку коштів, які зараз є, ми навіть кажемо, що економічне бронювання може частково розв'язати проблему підвищення податків, які зараз розглядаються, тому ми підтримуємо", - вважає Чумак.

Також, на його думку, завдяки економічному бронюванню менше людей працевлаштовуватимуться "у тіні".

"Крім того, воно буде стимулювати детінізацію працевлаштування, тобто люди, які зараз бояться працевлаштовуватись офіційно, вони будуть іти працювати офіційно по договору і роботодавець зможе його заборонювати, якщо це дійсно дуже важлива позиція на його виробництві", - додав президент ГО "Асоціація приватних роботодавців".

  • 1 серпня повідомлялося, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що скоротити дефіцит учителів можна шляхом залучення педагогів з-поміж внутрішньо переміщених осіб
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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