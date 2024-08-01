Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит вчителів

Про це Лісовий заявив на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами очільника МОН, наразі в Україні колосальний дефіцит вчителів. Зокрема, не вистачає спеціалістів з математики, англійської мови, інформатики тощо. На його думку, цю проблему може допомогти вирішити залучення вчителів з числа внутрішньо переміщених осіб.

"Ми розробляємо зараз зі службою зайнятості спеціальний окремий ресурс для вчителів ВПО, бо є регіони, де готові надавати їм житло, платити підвищену зарплату, аби, лишень, вони приїздили працювати", - сказав Лісовий.

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Разом з тим, Лісовий зазначив, що активно інтегрують вчителів ВПО у Миколаївській області. Там працюють педагоги з Донецької та Херсонської областей.

"Це правильна політика, бо педагоги повинні працювати в тих регіонах, де вони проживають, і не втрачати свої професійні навички", - додав він.