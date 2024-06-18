Міносвіти завершило підготовку перших тренерів для оновленого предмета "Захист України"

Про це інформує пресслужба Міносвіти.

Зазначається, що підготовку уже закінчив 81 тренер. Їх навчали представники 12 бригади НГУ "Азов", OSINT-фахівці проєкту Molfar, KMBS та школа "Майбутні".

Як кажуть у МОН, навчання охоплювало теми національної безпеки та оборони, інформаційної безпеки, військового управління, а також стосувалося особливостей роботи з учнями 10–11 класів та педагогіки.

"Хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів - важливий фокус уваги. Наша мета - зробити так, щоб у підсумку вчителі "Захисту України" стали натхненниками для багатьох молодих громадян: формували потужну патріотичну позицію, надавали знання для збереження життя як в мирний час, так і в умовах війни", - наголосив міністр освіти Оксен Лісовий.

Відтепер після тримання сертифіката тренери зможуть проводити підвищення кваліфікації вчителів.

У МОН додали, що в липні планують запустити набір на другу хвилю навчання для тренерів через великий попит та важливість викладання оновленого предмета "Захист України".