Уроки захисту Вітчизни мають проводити ветерани з бойовим досвідом, - Жорін з Третьої штурмової
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Україні потрібен закон про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту
Про це він написав у Telegram.
"Щоб жити у мирній країні, її треба вміти захищати. Війни не відбуваються через те, що всі відмовляються від зброї. Навпаки - лише сила здатна гарантувати безпеку", - переконаний військовий.
Також він зазначив, що головне, аби початкова військпідготовка учні не перетворилася на формальність.
"Проводити такі заняття мають люди з бойовим досвідом, які розуміють сучасні підходи - аби це було цікаво та справді корисно", - вважає Жорін.
Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки №11092, про це пише "Судово-юридична газета".
Члени комітету переконані, що ухвалення законопроєкту сприятиме "військово-патріотичному вихованню української молоді".
У законопроєкті пропонується передбачити, що початкова загальновійськова підготовка здійснюється з метою формування первинних загальновійськових знань і "спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України".
- 7 квітня повідомлялось, що Максим Жорін заявив, що коментуючи затримання ТЦК, велика частина українців забуває про свою порядність стосовно своєї держави.
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