Уроки захисту Вітчизни мають проводити ветерани з бойовим досвідом, - Жорін з Третьої штурмової

Про це він написав у Telegram.

"Щоб жити у мирній країні, її треба вміти захищати. Війни не відбуваються через те, що всі відмовляються від зброї. Навпаки - лише сила здатна гарантувати безпеку", - переконаний військовий.

Також він зазначив, що головне, аби початкова військпідготовка учні не перетворилася на формальність.

"Проводити такі заняття мають люди з бойовим досвідом, які розуміють сучасні підходи - аби це було цікаво та справді корисно", - вважає Жорін.

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки №11092, про це пише "Судово-юридична газета".

Члени комітету переконані, що ухвалення законопроєкту сприятиме "військово-патріотичному вихованню української молоді".

У законопроєкті пропонується передбачити, що початкова загальновійськова підготовка здійснюється з метою формування первинних загальновійськових знань і "спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України".