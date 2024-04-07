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Війна з Росією: хроніка
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Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін

7 квітня, 2024 неділя
15:47
Війна з Росією ТЦК

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що коментуючи затримання ТЦК, велика частина українців забуває про свою порядність стосовно своєї держави

Про це він написав у телеграм.

За його словами, велика частина українських громадян дуже люблять "мусолити відео", як ТЦК когось затримує. На думку Жоріна, таким чином українці "зовсім забувають про свою порядність та, мʼяко кажучи, не зовсім правильну позицію стосовно своєї держави". 

Заступник командира 3 ОШБр висловив нерозуміння того, як хтось ховається, виїжджає з країни, залишаючи свою державу в такий складний час. Він також обурюється випадками, коли за хабарі ухилянти підроблюють собі інвалідність, шукають шляхи, як отримати бронь і т.д..

В контексті цих проблем Жорін ставить питання: "З яким взагалі відношенням та думками живуть цивільні, які не хочуть захищати свій дім і своїх рідних?"

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"Тобто якісь "народжені для війни" зобовʼязані їх захищати, в той час, як інша категорія буде спокійно займатись своїми справами. При цьому більшість людей, які добровільно пішли воювати, все ж таки дали можливість іншим підготуватись. Чогось навчитись, вивезти рідних, закрити свої справи. Більшість з нас такої можливості не мала. І за ці два роки ми майже не бачимо родини і не буваємо вдома", - наголосив військовий.

Він зазначив, що ТЦК виконують свою роботу, і якщо порушують, перевищують повноваження - потрібно призначати покарання.

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"А ось працювати з позицією цієї частини українського суспільства "ненароджених для війни" набагато складніше", - зауважив він.

  • 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом дев’яти місяців.
  • Депутати українського парламенту надто довго розглядали новий закон про мобілізацію, вважає президент Володимир Зеленський.
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
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