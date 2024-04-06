"Ділять на людей і ТЦКшників": Зеленський закликав українців з повагою ставитись до воїнів

Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

За словами президента, у цивільних змінилось ставлення до українських воїнів.

"Давайте з повагою ставитись до людей. Ще вчора ми їх піднімали, кричали всі: "Слава ЗСУ!". Але мало слів... треба дійсно підтримувати людей. Сьогодні всі кажуть: "ТЦК". Ділять на людей і ТЦКшників. Мені здається, що так не можна. Неповажно ставитись до наших воїнів. Ще раз підкреслюю: безумовно, є різні випадки. Але нам потрібно зробити відповідні зміни, але й людям потрібно міняти ставлення", - заявив Зеленський.