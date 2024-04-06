"Ділять на людей і ТЦКшників": Зеленський закликав українців з повагою ставитись до воїнів
Президент Володимир Зеленський звернув увагу на ситуацію щодо ставлення цивільних до ТЦК
Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".
За словами президента, у цивільних змінилось ставлення до українських воїнів.
"Давайте з повагою ставитись до людей. Ще вчора ми їх піднімали, кричали всі: "Слава ЗСУ!". Але мало слів... треба дійсно підтримувати людей. Сьогодні всі кажуть: "ТЦК". Ділять на людей і ТЦКшників. Мені здається, що так не можна. Неповажно ставитись до наших воїнів. Ще раз підкреслюю: безумовно, є різні випадки. Але нам потрібно зробити відповідні зміни, але й людям потрібно міняти ставлення", - заявив Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе