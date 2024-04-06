"Тут буде захист": Зеленський заявив, що не бачить загрози з Білорусі

Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

За словами президента, ворог має знати, що українці дадуть опір.

"Росіяни на території Білорусі повинні знати, що тут є оборонні рубежі, і тут буде військо. Вони це повинні знати. Секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так це все є. Але це приховувати не треба. Вони мають знати, що буде опір. А наше суспільство на Чернігівщині має знати, що тут буде захист. З Білорусі ми поки що не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей", - запевнив Зеленський.