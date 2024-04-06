Зеленський назвав кількість необхідних Україні систем ППО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби Україна була повністю захищена від ворожих атак, необхідно 25 систем Patriot
Про він заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".
"Щоби закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній, - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що усі українські партнери про це знають, і "навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи".
За словами президента, можливе також розміщення аналогів систем Patriot.
"Так, виглядає, як велика кількість, але й територія України дуже велика. І тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає, ... нам у сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які у нас є, нам потрібно 25 систем Patriot", - констатував очільник держави.
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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.
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