Зеленський назвав кількість необхідних Україні систем ППО

Про він заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

"Щоби закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що усі українські партнери про це знають, і "навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи".

За словами президента, можливе також розміщення аналогів систем Patriot.

"Так, виглядає, як велика кількість, але й територія України дуже велика. І тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає, ... нам у сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які у нас є, нам потрібно 25 систем Patriot", - констатував очільник держави.