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Зеленський назвав кількість необхідних Україні систем ППО

6 квітня, 2024 субота
19:47
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби Україна була повністю захищена від ворожих атак, необхідно 25 систем Patriot

Про він заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

"Щоби закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що усі українські партнери про це знають, і "навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи".

За словами президента, можливе також розміщення аналогів систем  Patriot.

"Так, виглядає, як велика кількість, але й територія України дуже велика. І тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає, ... нам у сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які у нас є, нам потрібно 25 систем Patriot", - констатував очільник держави.

  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Військові новини
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