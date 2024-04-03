Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна є єдиною державою, яка майже щодня захищається від балістичних атак. Тому всі наявні у світі батареї Patriot, які їй можуть бути надані, Україна повинна отримати якнайшвидше
Про це він повідомив за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
За словами Кулеби, зі своїм польським колегою він обговорив, як Республіка Польща може сприяти захисту повітряного простору України від ракет РФ, а також як захистити їхній повітряний простір від вторгнень.
"Під час нашої зустрічі я обговорював шляхи того, як Польща може сприяти захисту українського повітряного простору від російських ракет і як захистити повітряний простір Польщі від їхніх вторгнень. Україна наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами. Це означає, що всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - підкреслив міністр.
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