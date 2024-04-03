Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба

Про це він повідомив за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За словами Кулеби, зі своїм польським колегою він обговорив, як Республіка Польща може сприяти захисту повітряного простору України від ракет РФ, а також як захистити їхній повітряний простір від вторгнень.

"Під час нашої зустрічі я обговорював шляхи того, як Польща може сприяти захисту українського повітряного простору від російських ракет і як захистити повітряний простір Польщі від їхніх вторгнень. Україна наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами. Це означає, що всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - підкреслив міністр.

During our meeting, @RadekSikorski and I discussed ways how Poland can contribute to defending Ukrainian airspace from Russian missiles and how to protect Polish airspace from their incursions.



Ukraine is currently the only country in the world that defends itself against… pic.twitter.com/GGc8P0IQTX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2024