Допомога Україні: у міноборони Польщі розповіли, скільки країн увійшли до бронетанкової коаліції

Про це відомство повідомило у відповідь на запит Укрінформу.

Зазначається, що Варшава ініціювала коаліцію бронетехніки у січні в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), до якої входять майже 50 учасників.

"Метою цих дій є забезпечення належного масштабу, темпів та більш тісної координації військової підтримки, що надається Україні у сфері бронетанкових і механізованих засобів", - зазначили у міноборони Польщі.

Підкреслюється, що у межах дій зі створення цієї коаліції було проведено низку зустрічей і досягнуто домовленостей із союзниками, які планують долучатися до подальшої підтримки України в цій сфері.

"У підсумку Німеччина та Італія заявили про підтримку Польщі шляхом співголовування в роботі коаліції, а ще 12 країн долучилися до її роботи, в тому числі, звісно, Україна”, - наголосили у польському оборонному відомстві.

Там нагадали, що кілька днів тому у Варшаві відбулася координаційна конференція коаліції бронетехніки, під час якої було розпочато її роботу.

"Заплановано подальші дії коаліції (координація підтримки щодо надання техніки та боєприпасів, навчання, ремонт, структури сил та оперативного застосування) на короткострокову та довгострокову перспективи", - резюмували в міноборони Польщі.