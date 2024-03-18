Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wprost.

На спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Косіняк-Камиш заявив, що дві країни беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

Відомо, що 26 березня Польща та Німеччина активізують у Варшаві бронетанкову коаліцію для підтримки України.

"З липня наші бойові групи, 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", - розповів очільник оборонного відомства Польщі.

"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", - додав Косіняк-Камиш.