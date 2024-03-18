Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів, метою якої буде підтримка України
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wprost.
На спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Косіняк-Камиш заявив, що дві країни беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.
Відомо, що 26 березня Польща та Німеччина активізують у Варшаві бронетанкову коаліцію для підтримки України.
"З липня наші бойові групи, 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", - розповів очільник оборонного відомства Польщі.
"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", - додав Косіняк-Камиш.
- 18 січня Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
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