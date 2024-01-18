У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні

Про це пише "Голос України".

Ініціатива під керівництвом США і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), яка об’єднує понад 50 союзників Києва.

У міністерстві оборони Франції заявили, що "артилерійська коаліція" прагне об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу та її армії майбутнього, у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії.

"Немає жодної альтернативи сучасній артилерії, ми повинні й надалі докладати зусиль для нарощування виробництва боєприпасів", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров, який приєднався з відеозв'язку до учасників конференції у французькій столиці.