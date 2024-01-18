У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні
Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії
Про це пише "Голос України".
Ініціатива під керівництвом США і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), яка об’єднує понад 50 союзників Києва.
У міністерстві оборони Франції заявили, що "артилерійська коаліція" прагне об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу та її армії майбутнього, у короткостроковій і довгостроковій перспективі.
Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії.
"Немає жодної альтернативи сучасній артилерії, ми повинні й надалі докладати зусиль для нарощування виробництва боєприпасів", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров, який приєднався з відеозв'язку до учасників конференції у французькій столиці.
- Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном і подякував за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція".
- Міністр оборони України Рустем Умєров мав узяти участь у відкритті Коаліції артилерії у Франції особисто, натомість приєднається до заходу через відеозв'язок.
- 18 січня стало відомо, що Франція "найближчими тижнями" поставить Україні шість самохідних гаубиць Caesar, а потім впродовж приблизно року – ще 72. Також Франція буде постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року. Ще Київ отримає обіцяну кількість артилерійських боєприпасів.
- 16 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому, а також анонсував передачу 40 ракет SCALP й підписання угоди про гарантії безпеки.
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